В Ирпене задержали обезьяну с паспортом? Рассказываем, что произошло

При фотографировании обезьяна поцарапала ребенка. Фото: "Ирпень типичный"

В Telegram-каналах появилась информация, якобы в Ирпене Киевской области задержали обезьяну с паспортом, которая нарушала правила общественного порядка.

Как рассказали сайту "Сегодня" зоозащитники Ирпеня, эта информация оказалась перекрученной.

"В центре Ирпеня имел место факт использования обезьяны для фотографирования. Никакого нарушения порядка, побега со стороны примата не было. Все обстоятельства изучает полиция", – рассказала нам местная зоозащитника Евгения Мельник.

Не подтвердили нам факт нарушения со стороны примата и в "Муниципальной варте" Ирпеня.

При фотографировании обезьяна поцарапала ребенка. Фото: "Ирпень типичный"

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"Паспорт обезьяны настоящий. Кроме того, сейчас местонахождение этого фотографа устанавливается. Также располагаем информацией, что при фотографировании обезьяна поцарапала ребенка", – сообщила зоозащитница.

Все началось с того, что "Муниципальная варта" Ирпеня, патрулируя город, увидела фотографа с обезьяной и вызвала зоозащитников.

"Тогда он был отпущен, обезьяну не изымали. Сейчас, днем 10 июня идут активные поиски этого фотографа", - сказала Евгения Мельник.

Недавно мы также писали, что обезьяна напала на ребенка, который в этот момент был с родителями и играл с ней возле клетки, и откусила ему палец.

Также ранее мы писали, что в Харькове в торговый центр Sun Mall забежала обезьяна с улицы. По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животные.