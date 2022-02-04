В Киев идет весна! Синоптики обещают до +7 градусов

На протяжении недели в городе будут осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевев ближайшие дни будет теплой, однако стоит ожидать и сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Максимальная температура воздуха будет 7 градусов выше нуля.

Об этом сообщает gismeteo.

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5-6 февраля в столице будет пасмурно, а также ожидается небольшой дождь со снегом. Столбики термометров покажут около 2 градусов тепла.

В понедельник температура воздуха прогреется до +3 градусов, однако также будут осадки. Во вторник, 8 февраля, синоптики обещают +1 градус и облачную погоду. Ветер будет 12 м/с.

9 февраля столбики термометров покажут около 4 градусов выше нуля, однако из-за сильного ветра в Киеве будет холодно. Стоит ожидать порывы ветра до 15 м/с.

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В четверг будет теплее всего. Температура воздуха прогреется до 7 градусов выше нуля. Солнца ждать не стоит. До самого вечера в столице будет пасмурная погода и дождь.

В пятницу, 11 февраля, будет также пасмурная погода и осадки, однако изредка будет выглядывать и солнце. Температура максимум поднимется до 4 градусов тепла, но синоптик обещают сильный ветер. Порывы будут достигать 16 м/с.

Погода в Киеве на неделю. Фото: gismeteo.

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Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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