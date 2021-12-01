В Киев идут морозы и штормовой ветер: синоптики обновили прогноз (карта)

Погода в столице на 2 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 2 декабря, в Киеве местами будут небольшие осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ветер в городе прогнозируют юго-западный, порывистый и некомфортный.
Ночью столбики термометра опустятся до 3 мороза, а днем максимальная температура воздуха будет до +7 градусов.
Мощные снегопады накрыли север Испании
Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.
Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.
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