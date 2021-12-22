Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

В Киев из-за непогоды ограничили въезд транспорта: кого не пустят

Ольга Кравченко
22 декабря, 11:51
Сегодня в столице будет до 8 градусов мороза и сильный ветер

В столицу не сможет въехать грузовой транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за сильных морозов и снегопадов ограничили въезд грузовиков в город. Запрет будет действовать 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Реклама

"С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в столице Украины снега или других осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -6 до -8 градусов. Ветер – северо-западный, 5-10 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Читайте также