В Киев из-за непогоды ограничили въезд транспорта: кого не пустят

В столицу не сможет въехать грузовой транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве из-за сильных морозов и снегопадов ограничили въезд грузовиков в город. Запрет будет действовать 22 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев", – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня в столице Украины снега или других осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -6 до -8 градусов. Ветер – северо-западный, 5-10 м/с.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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