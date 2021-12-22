В Киев из-за непогоды ограничили въезд транспорта: кого не пустят

В столицу не сможет въехать грузовой транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за сильных морозов и снегопадов ограничили въезд грузовиков в город. Запрет будет действовать 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в столице Украины снега или других осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -6 до -8 градусов. Ветер – северо-западный, 5-10 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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