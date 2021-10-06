В Киеве 13-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажки

Перед самоубийством девушка попрощалась с родными/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где 8-летний мальчик сорвался с 21-го этажа, 13-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Детали трагедии

Инцидент произошел в Соломенском районе в здании по адресу улица Новгородская, 3, где подросток жила с матерью. Вероятно, девочка самостоятельно покончила с собой, выпрыгнув из общего балкона на 10-м этаже. После этого ее тело некоторое время лежало прямо перед входной дверью подъезда, накрытое одеялом. Известно, что перед самоубийством девушка успела попрощаться с родными и друзьями.

Самые частые причины самоубийств среди подростков

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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