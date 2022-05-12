В Киеве авто на скорости влетело в защитные блоки, два человека мгновенно погибли (фото, видео)

После столкновения автомобиль сплющило/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве в среду, 11 мая, произошло жуткое ДТП. Автомобиль на высокой скорости влетел в защитные блоки посреди дороги.

Об этом говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Подробности

Авария произошла на Троещине по улице Радунская. Машина ехала более 100 км/ч. После столкновения с защитными блоками, установившимися после полномасштабного вторжения РФ, машину сплющило. Удар был так силен, что водитель и пассажир погибли сразу же на месте аварии.

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Сколько человек погибают в ДТП

По данным ВОЗ, ежегодно в результате ДТП погибают около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.

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Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

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