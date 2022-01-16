В Киеве беременная на внедорожнике влетела в столб – она в больнице (фото)

В столице в ДТП попала беременная женщина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве ночью 16 января на бульваре Дружбы Народов внедорожник Skoda протаранил столб. За рулем была женщина в положении, ее госпитализировали.
Об этом сообщает "Информатор".
Skoda двигалась по бульвару Дружбы Народов в сторону моста Патона. Водитель не справилась с управлением и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.
По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее госпилатизировали медики "скорой".
На месте работали полицейские, сейчас они выясняют все детали аварии.
Самые частые причины ДТП в Украине
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- Превышение безопасной скорости.
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