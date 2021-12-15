В Киеве BMW на скорости снес два автомобиля и влетел в ТРЦ (фото)

Авария произошла на Оболонском проспекте/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"
В Киеве, где ранее на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил мужчину, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля на скорости влетел в другие транспортные средства.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Детали аварии
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Оболонском проспекте 15 декабря около 00:30. Водитель на автомобиль BMW на скорости снес два припаркованных авто. После этого он влетел в ТРЦ DreamTown.
После столкновения с двумя автомобилями, BMW влетел в ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
Автомобиль влетел в две иномарки/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
Из-за ДТП пострадало и здание столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
Водитель был пьян?
По информации свидетелей, двое человек, которые находились в BMW были в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента работают правоохранители.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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