В Киеве BMW на скорости снес два автомобиля и влетел в ТРЦ (фото)

Авария произошла на Оболонском проспекте/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил мужчину, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля на скорости влетел в другие транспортные средства.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Оболонском проспекте 15 декабря около 00:30. Водитель на автомобиль BMW на скорости снес два припаркованных авто. После этого он влетел в ТРЦ DreamTown.

После столкновения с двумя автомобилями, BMW влетел в ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Автомобиль влетел в две иномарки/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

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Из-за ДТП пострадало и здание столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Водитель был пьян?

По информации свидетелей, двое человек, которые находились в BMW были в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента работают правоохранители.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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