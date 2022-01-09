В Киеве борются с непогодой – какая ситуация на дорогах (карта)

В столице чистят дороги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в связи с резким ухудшением погоды нужно быть осторожными и внимательными на дорогах. В столице с утра ограничивали проезд транспорта, а сейчас на дорогах работает около 140 единиц спецтехники.

Подробнее о ситуации на дорогах – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Изменения для транспорта в столице

Чтобы Киев не утонул в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретили въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Как убирают дороги?

Сейчас на улицах столицы работает около 140 единиц спецтехники "Киевавтодора". Остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

Реклама

Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.

Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра же, 10 января, осадки должны прекратиться, но будет гололед.

Водителей предупредили быть осторожными и внимательными на дороге и не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.

Реклама

В столице устраняют проблемы на дорогах. Фото: пресс-служба КГГА

На интерактивной карте в режиме онлайн можно наблюдать работу снегоуборочной техники в Киеве.

Интерактивная карта. Скриншот

Пробки в Киеве

По состоянию на обед 9 января в Киеве немного затруднено движение транспорта. Так, пробки образовались на улицах Антоновича и Лаврская.

В Киеве практически свободны дороги. Скриншот

В Украину идет непогода

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

Ранее мы писали: