В Киеве будет снежно! Прогноз погоды на 21 января

Температура упадет до -2 градусов/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве в пятницу, 21 января, будет снежной. Вместе с осадками в столице нашей страны прогнозируют мороз. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от 0 до -2 градусов. Температура упадет по сравнению с предыдущим днем. Ветер — западный, 7-12 м/с.
Из-за мороза возможна гололедица на дорогах!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.