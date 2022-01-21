В Киеве будет снежно! Прогноз погоды на 21 января

Температура упадет до -2 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 21 января, будет снежной. Вместе с осадками в столице нашей страны прогнозируют мороз. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от 0 до -2 градусов. Температура упадет по сравнению с предыдущим днем. Ветер — западный, 7-12 м/с.