В Киеве будут сканировать деревья: для чего это нужно (фото)

Это касается пока только вековых деревьев, которые являются памятниками природы и требуют особого ухода

В Киеве при помощи импульсного томографа Арботом будут выявлять поврежденные и аварийные деревья. Аппарат закупили коммунальные службы и сегодня утром испытали в парке Владимирская горка, сообщает корреспондент "Сегодня".

Как заверили в "Киевзеленстрое", при помощи устройства можно безопасно для растения исследовать структуру ствола дерева на наличие, объем и конфигурацию полостей и поражений.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Это дает возможность определить методы лечения и сохранения дерева. В первую очередь, это касается вековых деревьев, которые являются памятниками природы и требуют особой заботы. Таких деревьев в Киеве более 300.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Аппарат испробовали на клене остролистном, который растет на Владимирской горке. Дереву около 80 лет. Оно имеет дупла, то есть считается проблемным. К его стволу прикрепили датчики и начали обследование. Оказалось, что это дерево имеет поражение на 20-30%. Клен нужно лечить и этим вопросом будут заниматься специалисты.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

"Процесс исследования основан на принципе измерения времени прохождения звуковых импульсов через различные участки ствола дерева. Его простукивают молотком. Плотная древесина передает волны напряжения лучше, чем поврежденная в результате распада или трещин древесина", – рассказывает Алексей Король, гендиректор КО "Киевзеленстрой".

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Вся полученная информация обрабатывается и выводится на монитор компьютера или планшета. Если с деревом все хорошо, то на экране появляется зеленый цвет, а если красный, то есть проблемы, которые нужно решать.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

В КО "Киевзеленстрой" добавляют, что Арботом – это еще один инструмент для диагностики деревьев, его результаты следует использовать в сочетании с другими данными, собранными профильными специалистами.

Стоимость такого прибора зависит от количества его датчиков. Их может быть от 4 до 24, в зависимости от размера ствола дерева. За свой прибор "Киевзеленстрой" заплатил более 711 тысяч гривен, прибор имеет в комплекте 16 датчиков для измерения дерева.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Есть и другое похожее устройство, но для его применения в стволе дерева нужно сверлить дырки, а при использовании Арботома этого не нужно делать, датчики крепятся к коре, что безопасно для растения.

Ранее мы писали, что новую окружную в Киеве проложат через два лесхоза – что будет с деревьями.