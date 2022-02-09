Не оплатили заоблачные счета. В Киеве ЖК "Навигатор" могут оставить без света – все детали

ЖК "Навигатор" могут оставить без электроэнергии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сотни жителей Оболонского района рискуют остаться без света. ООО "Киевский стеклотарный завод", который подает электроэнергию в ЖК "Навигатор", грозится приостановить поставки из-за неуплаты услуг. Сейчас эти дома не подключены городским электросетям.

"Сегодня" узнали все подробности инцидента.

Реклама

Коротко о ситуации с ЖК

Заказчиком строительства ЖК на Балтийском переулке является ООО "Киевский стеклотарный завод", а застройщиком – ЧАО "Домостроительный комбинат №4" (ДСК-4).

Застройщик еще в начале работ не подключил дома к городским электросетям. Из-за этого многоэтажки в ЖК считаются не жилыми домами, а стройплощадками. Для них тариф значительно выше.

ДСК-4 установил жителям тариф в три раза выше, чем для населения – 5,07 грн/1 КВт. После этого жители ЖК отказались платить огромные счета. Вскоре директор стеклотарного завода заявил, что подачу электроэнергии прекратят с 7 февраля.

Реклама

"В связи с непроведением со стороны ЧАО "ДСК-4" расчетов за электрическую энергию, потребленную жителями многоквартирных домов на территории ЖК "Навигатор", подача электроэнергии будет прекращена в 12:00 7 февраля", - говорится в документе.

Письмо директора стеклотарного завода. Источник: Bigkyiv

Жители ЖК потребовали передать их дома на баланс ДТЭК Киевские электросети и установить цену за электроэнергию на уровне 1,68 грн/1 КВт. Если требования людей не выполнят, они обещают устроить акции протеста и отстаивать свои права в суде.

Свет действительно отключили?

Как пишет Bigkyiv, полного отключения электроэнергии в "Навигаторе" пока не произошло.

Реклама

Однако местные жители говорят, что около часа в ЖК не работали лифты из-за отсутствия электричества. А отключение лифтов в 25-этажном доме – та еще проблема.

Как рассказала "Сегодня" руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Киевские электросети Алла Гурова, пока компания не может повлиять на отключение света, поскольку дома не на их балансе.

Подключат ли ЖК к городским элетросетям?

Журналистам "Сегодня" в ДТЭК Киевские электросети заявили, что уже работают над подключением ЖК к городским электросетям. Однако компания-застройщик должна для этого оформить все документы, предусмотренные законом. То есть, скорость подключения напрямую зависит от активности застройщика.

"ДСК-4 не имеет договоров о распределении электроэнергии к ЖК Навигатор с ДТЭК Киевские электросети. Поэтому компания не может влиять на решение Киевского стеклотарного завода. Понимая сложную ситуацию, ДТЭК Киевские электросети делает все в рамках законных полномочий, чтобы как можно скорее заключить договор", - заявили в компании.

Как идет подключение

По состоянию на 10 февраля ДТЭК "Киевские электросети" уже присоединили первый дом в ЖК. Это даст возможность жителям напрямую заключать договора с оператором системы распределения и поставщиком. Также люди получат значительно меньше счета за свет и смогут пользоваться многозонным тарифом.

За подключение второго и третьего пусковых комплексов ДСК-4 уже оплатил счет. Согласно нормам, ДТЭК Киевские электросети должны подключить эту часть домов за 9 месяцев, но планирует это сделать уже до 1 июня 2022 года.

"4-й пусковой комплекс находится на стадии рассмотрения проектно-сметной документации. Оплата от ДСК-4 за присоединение еще не поступала", – сказали "Сегодня" в ДТЭК Киевские электросети.

Когда подключат четвертый дом – пока неизвестно. Сроки будут ясны, когда заказчик оплатит работу.

Кроме того, если все же завод решится на отключение, то ДТЭК Киевские электросети готовы подключить и недострои в ЖК. До окончания строительства их оформят как стройплощадки со временной схемой электроснабжения, а после – на постоянной основе.