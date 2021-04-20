В Киеве чиновник торговал видом на жительство (фото)

За 9 тысяч долларов чиновник обещал содействие в получении документов трем гражданам Ливанской Республики

В Киеве СБУ разоблачила на коррупции чиновника Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Госслужащий требовал с иностранцев взятку за содействие в получении вида на жительство. За 9 тысяч долларов чиновник обещал содействие в получении документов трем гражданам Ливанской Республики.

Правоохранители задокументировали получение должностным лицом трех тысяч долларов – первой части взятки.

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"Задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи торгового центра в Деснянском районе столицы сразу после получения второй части неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Проверяется возможная причастность чиновника к другим фактам вымогательства денег с иностранцев.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.