На улице Радужной подростки подожгли флаг Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве двое подростков подожгли флаг Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Радужной возле дома 59-Б. Местная жительница вызвала наряд патрульной полиции, показала им обгоревший флаг и сообщила приметы злоумышленников.

"По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали", – говорится в сообщении.

За публичное надругательство над Государственным флагом Украины вандалам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев. Однако за данное правонарушение ответственность, вероятно, понесут родители подростков, так как, согласно Уголовному кодексу Украины, привлечь граждан к наказанию за уголовное преступление можно лишь после того, как им исполнится 14 лет.

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Ранее в Одессе злоумышленники подожгли флаг в честь погибших патриотов.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе. Полицейские составили на двух 16-летних подростков админпротоколы.