В Киеве фейерверки бросали прямо в окна жилых домов – видео

Все обошлось без пожара / Коллаж "Сегодня"
В Киеве неизвестные кидали фейерверки в окна людям. Обошлось без пожара.
Видео появилось в telegram-канале PZDC | KYIV.
Детали
Инцидент случился на улице Голего в Соломенском районе. Неизвестные устроили себе развлечение рядом с одним из общежитий.
Парни поджигали фейерверки и направляли их прямо в окна. К счастью для всех, все же обошлось без пожара.
"Пиротехнику давно пора запретить", – написано под видео.
Где и за сколько купить фейерверки в Украине
На рынке есть огромное количество пиротехнических приспособлений, цена за определенный вид может достигать 36 тысяч гривен и даже больше.
Например:
- хлопушки стоят от 3 до 80 гривен;
- звуковые или шумовые шашки можно приобрести от 15 грн за упаковку:
- цена петард варьируется в пределах 10–30 грн;
- римские свечи стоят от 8 до 600 грн за штуку в зависимости от размера;
- небольшая салютная установка обойдется примерно в 200-300 грн, за большую стоимость может достигать более 3 тыс грн;
- пиротехнические ракеты и фонтаны можно найти от 35 грн за упаковку;
- дымовые шашки стоят 45 грн за единицу.
В интернет-магазинах можно найти товары и услуги, цены которых шокируют. Например, за профессиональный фейерверк в Киеве, который будет длиться 3 мин, запрашивают больше 29 тысяч гривен. Достойно внимания и то, что приобрели его уже более 10 раз.
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