В Киеве футболисты-любители нашли труп бездомного (фото)

Мужчина погиб в результате драки со своим знакомым, тот забил его до смерти – полиция открыла уголовное производство

В Киеве задержали бездомного, который забил своего знакомого до смерти и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что мужчины распивали алкогольные напитки, в какой-то момент они начали ссориться. В ходе конфликта один из бездомных схватил палку.

"Пострадавшего нашли киевляне, которые неподалеку играли на стадионе в футбол. Мяч полетел в сторону коллектора, а заявитель пошел его искать и обнаружил мужчину. В связи с тем, что преступление произошло на месте, где поселились бездомные, мы начали опрашивать их и искать свидетелей. Один из местных рассказал с кем конфликтовал потерпевший, поэтому мы установили вероятного подозреваемого", – рассказал старший следователь Голосеевского управления полиции Владимир Темченко.

На месте преступления правоохранители нашли палку, которой избили 34-летнего мужчину, одежду фигуранта, которую он оставил после совершения преступления, и бутылки от алкоголя.

"Задержанный сообщил нам, что зимой потерпевший со своим другом избили его, поэтому у него была обида. Во время распития алкоголя, друзья по рюмке вспомнили прошлый конфликт и началась драка. Злоумышленник взял палку и начал бить товарища, после скрылся с места", – добавил Темченко.

Задержанным оказался 28-летний уроженец Луганской области, ранее судимый за имущественные кражи. В столице он не имел постоянного места жительства и поселился у коллектора на улице Лыбидской.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей, за содеянное ему грозит от семи до десяти лет тюремного заключения.

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