В Киеве горе-мать заморила голодом годовалого сына: как ее наказали

Сначала женщину приговорили к восьми годам тюрьмы, но потом увеличили срок на четыре года

Горе-мать ушла на 11 дней, а когда вернулась, мальчик был мертв. Коллаж "Сегодня"

В Киеве женщину, которая заморила голодом своего ребенка, приговорили к 12 годам лишения свободы. Горе-мать на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один умер от голода.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что трагедия случилась еще в 2016 году. Она оставила дома своего годовалого сына и двухлетнюю дочь, а когда вернулась домой, обнаружила мальчика мертвым, а девочку – без сознания.

В 2019 году Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к восьми годам тюрьмы. Однако прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы и приговор обжаловали. Дело снова отправили на рассмотрение и 5 июля 2021 года мать снова признали виновной и увеличили ей срок – 12 лет тюрьмы.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.

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Напомним, в Мариуполе горе-мать оставила на двое суток маленькую дочь. Плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию.

Кроме того, в Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребенка. Она разбила окно и пыталась забросить ребенка в дом.

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