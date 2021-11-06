В Киеве горел торговый центр (обновлено)

Очевидцы сняли пожар в торговом центре. Скриншот с видео
В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе.
Как сообщает "Киев Оперативный", огонь видно на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На место выехали бригады ГСЧС.
Как сообщили спасатели, о пожаре им стало известно в 21:53, а уже в 22:09 возгорание локализовали на 5 кв. м и ликвидировали. Жертв и пострадавших в происшествии нет.
"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – отмечается в сообщении ГСЧС Киева.
Пожар в доме тиктокера-миллионника под Киевом
Как сообщалось ранее, 7 октября в Ирпене (Киевская область) в доме популярного блогера произошел масштабный пожар. Полицейским удалось установить злоумышленников, которые подожгли чужое имущество.
Сперва загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, потом пламя охватило здание. К счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановлению не подлежит.
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