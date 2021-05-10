В Киеве горит озеро на Позняках: огонь распространяется быстро (видео)

Очевидцы сняли на видео, как горит сухостой – что стало причиной пожара пока неизвестно

Фото: скрин из видео

В Киеве 10 мая загорелось озеро Лебединое на Позняках. Пока неизвестно поджег это или случайность.

Об этом сообщает DTP Kiev Info в Telegram.

Озеро расположено на улице Бажана, совсем рядом многоэтажки.

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Видео: Dtp Kiev Info/Telegram

На видео видно, что огонь распространяется очень быстро. Скорее всего, горит сухой камыш.

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.