В Киеве горит озеро на Позняках: огонь распространяется быстро (видео)

Фото: скрин из видео
В Киеве 10 мая загорелось озеро Лебединое на Позняках. Пока неизвестно поджег это или случайность.
Об этом сообщает DTP Kiev Info в Telegram.
Озеро расположено на улице Бажана, совсем рядом многоэтажки.
На видео видно, что огонь распространяется очень быстро. Скорее всего, горит сухой камыш.
Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.
Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.
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