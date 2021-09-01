В Киеве и области вечером погода ухудшится: синоптики дали прогноз

Столицу снова может затопить дождь. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице за последний месяц выпало 116% месячной нормы осадков. Однако в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток ожидается гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 2 сентября, ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), говорится в сообщении.

Сколько в августе выпало осадков

Количество осадков, выпавших в Киеве в августе 2021 года, превысило климатические нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Осадков в августе на проспекте Науки, 37, выпало 65 мм, или 116% климатической нормы", – указывается в сообщении.

Реклама

При этом среднемесячная температура воздуха также превысила климатическую норму на 0,7° и составила 21,1° тепла.

Холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6°, жарче всего – 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,4°.

Ранее мы писали: