В Киеве иностранец под наркотиками прыгал по крышам авто, которые стояли в пробке (обновлено)

Студент-наркоман прыгал по чужим машинам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве поймали студента-иностранца, который перепрыгивал с крыши одного автомобиля на другой в то время, когда машины тянулись в пробке. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На проспекте Победы неизвестный мужчина прыгал по автомобилям. Несколько автовладельцев своими силами задержали правонарушителя.

"Мужчина был с явными признаками наркотического опьянения, поэтому его передали медицинским работникам. До утра злоумышленник находился в больнице. Сейчас он задержан в порядке ст. 298 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался студент-иностранец, который недавно привлекался из-за незаконного хранения наркотических средств.

Что ему грозит

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Оставил ли прыгун вмятины на крышах авто – это установит экспертиза в рамках расследования. Таковая будет произведена", – сообщила нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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