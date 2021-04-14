В Киеве из автомобиля неизвестные украли сумку с деньгами (фото)

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют детали происшествия

В Киеве на улице Глубочицкой было совершено нападения на автомобиль – похитили сумку с деньгами, сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

Злоумышленники напали на водителя, разбили окна в автомобиле и порезали шины.

"Из автомобиля похитили сумку с деньгами. Сколько там было, пока уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняют детали происшествия", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

По информации полиции, в Киеве обьявлен план "Перехват". Нападавший скрылся на иномарке.

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