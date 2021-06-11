В Киеве произошла опасная утечка газа из фуры (видео)

/ Фото: Сегодня
В Киеве на улице Саперно-Слободской, перед путепроводом по направлению к Демеевской площади, произошла утечка газа из цистерны фуры. Она остановилась, а на место выехали экстренные службы города.
Об этом сообщает "Сегодня".
Из-за утечки газа из цистерны перекрыто движение транспорта за Южным мостом в сторону центра города. На месте дежурят сотрудники полиции и отправляют автомобили в объезд.
"Сотрудники полиции перекрыли проезд для автотранспорта на месте работают сотрудники ГСЧС и газовщики", - сообщили нам в патрульной полиции Киева.
Киевляне недоумевают, зачем разрешать автомобилям с опасными грузами ездить по городу днем, если это можно делать ночью.
По словам очевидцев, авария произошла из грузовиком компании Glusco. Вероятно, из фуры вытек газ пропан
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