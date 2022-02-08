В Киеве из-за ДТП задерживаются троллейбусы: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

Движение троллейбусов задерживается по ул. Максимовича, 12/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Поэтому в столице задерживается движение троллейбусов.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Какие троллейбусы задерживаются?

Сейчас в Киеве из-за ДТП задерживается движение троллейбусов № 12, 45 по ул. Максимовича, 12. На место аварии вызвали правоохранителей.

Пробки в столице

По информации сайта infoportal.kiev.ua, сейчас в столице дорога почти свободна. Пробки наблюдаются лишь на некоторых улицах.

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Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

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