В Киеве из-за конфликта на дороге пострадал полуторагодовалый ребенок (фото)

Ребенок находился в автомобиле, когда в нем распылили перцовый газ – полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В пятницу, 7 апреля, в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок – один из водителей распылил перцовый газ в салоне авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Анны Ахматовой. Там автомобиль Volkswagen подрезал Jeep на перекрестке просп. Петра Григоренко.

Водителя Jeep это разозлило, он заблокировал движение авто обидчика. Остановился, вышел из машины и брызнул в салон Volkswagen газовым баллончиков. В тот момент в автомобиле находился 1,5-летний ребенок, он пострадал от газа.

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Полицейские выяснят все обстоятельства аварии.

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Отметим, что хоть перцовый ожог довольно болезненный и неприятный, но у большинства людей он бесследно проходит через 2-3 часа. Как газ влияет на детей – неизвестно.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.