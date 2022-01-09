В Киеве из-за непогоды случился сбой транспорта – где не проехать

В столице изменилось движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 9 января, в Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта. Таким образом движение организовали по другим улицам.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что с транспортом?
Изменено движение автобусов №31 на ул. Татарской, 27, по причине аварии водоканала. Сейчас на место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №31 организовано через ул. Шмидта.
Пробки в Киеве
По состоянию на обед 9 января в Киеве немного затруднено движение транспорта. Так, пробки образовались на улицах Антоновича и Лаврская.
В Киеве практически свободны дороги. Скриншот
Как убирают дороги?
Сейчас на улицах столицы работает около 140 единиц спецтехники "Киевавтодора". Остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.
Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.
Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра же, 10 января, осадки должны прекратиться, но будет гололед.
Водителей предупредили быть осторожными и внимательными на дороге и не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.
На интерактивной карте в режиме онлайн можно наблюдать работу снегоуборочной техники в Киеве.