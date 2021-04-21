"Я думаю, что он нормальный тип": в Киеве избили Майкла Щура (видео)

Об этом журналист сам сообщил на своей странице в соцсети

В Киеве сегодня парни на самокатах избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (ред. – Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.

Об этом сообщил Майкл Щур в Facebook.

Инцидент произошел около днем на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко.

"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едет два парня на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так и, как я видел, не тормозили", – говорит Винтонив.

По его словам, одному из них он крикнул, чтобы тот пропускал пешеходов. А он слез с самоката и между ними началась перепалка, а после и драка.

"Дальше мы еще попририкались немного, что он не должен был меня бить и пшикать в лицо баллоном. А дальше он сел – и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться", – добавляет журналист.

Он добавил, что хочет найти парня, с которым произошла драка.

"Я уверен, что он "сумасшедший мужчина"/"не обнаглевший молодой"/"не садист водитель самоката" (наверное такое можно прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я имел планы на день. И не собирался ввязываться в неприятности. Но, к сожалению, из-за одного неправильного решения – мы с ним попали", - написал ведущий.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили факт избиения телеведущего Майкла Щура.

"Да такой случай произошел в центре Киева. Сейчас принимают заявление. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Проводятся комплекс следственных действия, в том числе, правоохранители изучат содержимого камер видеонаблюдения, на которые мог попасть момент потасовки. Будет открыто уголовное производство по статье 125 – нанесение легких телесный повреждений. Делается все, чтобы найти и задержать вероятных подозреваемых в нанесении побоев телеведущему", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района Киева.

Напомним, в Харькове группа подростков напала на мужчину и избила его из-за сделанного замечания.

Также ранее под Днепром в Слобожанском мужчина избил девятилетнего мальчика на детской площадке, якобы защищая сына от обидчика.