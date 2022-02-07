В Киеве избили советника генпрокурора – детали

Политика избили посреди белого дня / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 7 февраля, в Киеве группа неизвестных прямо на улице совершила нападение на советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. Как сообщили в полиции "Сегодня", якобы инцидент произошел на улице.

К советнику подошли неизвестные, уточнили имя и фамилию, а после этого избили и скрылись.

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В полиции Киева нам сообщили, что проверяют данную информацию.

"Мы видели публикацию в СМИ. Сейчас проверяем был ли такой случай зарегистрирован в полиции", – сообщили в полиции.

Кто такой Зураб Адеишвили

Зураб Шалвович Адеишвили – грузинский и украинский государственный деятель. Юрист. Ближайший соратник Михаила Саакашвили.

В декабре 2014 года в прессе обсуждался вопрос его назначения Президентом Украины на должность министра МВД или Антикоррупционного бюро. В начале 2015 года Адеишвили был советником Правительства Украины.

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