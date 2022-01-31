В Киеве изменили движение автобусов на два месяца: маршруты

В столице в общественном транспорте произойдут изменения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 февраля и ориентировочно до 31 марта внесли изменения в маршрут автобусов №48. Это связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей на улице Энтузиастов.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Изменения в работе транспорта

Как стало известно, движение автобусов будет организовано по трассе:

станция метро "Левобережная" – улица Раисы Окипной – Русановская набережная – бульвар Русановский – бульвар Игоря Шамо – улица Энтузиастов (до Русановской набережной) – улица Энтузиастов – бульвар Игоря Шамо – улица Энтузиастов – метро "Левобережная".

Цены на проезд в маршрутках Киева вырастут

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это лишь расчеты. Сайт "Сегодня" выяснял, будут ли поднимать тарифы за проезд в столичных маршрутках.

В КГГА нам сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

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