В Киеве изменится движение работы трамваев – график и маршруты

В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на 8 февраля будет изменен маршрут трамваев № 28. Специалисты проведут ремонт трамвайных путей по ул. А. Дашкевича – ул. М. Кибальчича.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
С 00:20 до 04:50 движение трамваев по ул. А. Дашкевича будет закрыто.
Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- от ул. Милославской: 23:08, 23:23;
- от ул. Милославской к ст. м. "Черниговская": 23:44, 23:55;
- от ст. м. "Лесная": 22:55, 23:10.
В службе отметили, что в 04:50 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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