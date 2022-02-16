В Киеве изменится движение трамваев – маршруты и график

В столице изменится движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в ночь на 17 февраля будет изменен режим работы общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Изменения в движении транспорта
В ночь на 17 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14. Причина – ремонт трамвайных путей по улице Глубочицкой.
С 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет прекращено.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут № 14:
- от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
- от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.
В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.