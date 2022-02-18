В Киеве изменят движение автобусов на два дня – график и маршруты

В столице в общественном транспорте произойдут изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

19 февраля будут изменены маршруты автобусов № 33, 39, 49, 63, 81, 87, 95, 101. А 20 февраля будет изменен маршрут автобусов № 31.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".



Запланированные продовольственные ярмарки на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевская, ул. Амвросия Бучмы, ул. Иорданский и ул. Татарской.



С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:

Реклама

автобус №33 по трассе: ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Волкова – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото;

автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеепо действующему маршруту;

автобус № 63 от станции метро "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;

автобус №81 по трассе: ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Волкова – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото;

автобус №49 от зал. пл. "Левый Берег" до ул. Амвросия Бучмы по действующей трассе движения, далее – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная, далее по действующей трассе движения;

автобус № 87 в направлении движения до ул. Митрополит Андрей Шептицкий от ст. м. "Осокорки" до ул. Березняковской по действующей трассе движения, далее – Днепровская набережная – просп. Павла Тычины – ул. Березняковская, далее по действующей трассе движения;

автобус № 95 в направлении массива Никольская Слободка – от зал. пл. "Левый Берег" до ул. Юрия Шумского по действующей трассе движения, далее – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная, далее по действующей трассе движения;

автобус №101 от ст.м. "Почайна" до просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе;

троллейбус №34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;

автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозок, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Он добавил, что метро в Киеве будет работать в предыдущем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

Поворозник надеется, что ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

Реклама

Читайте также: