В Киеве количество заражений COVID-19 уже перевалило за 200 тысяч

Коронавирус в Киеве. Фото: РБК
В Киеве за последние сутки 63 новых случая коронавируса. Это на 18 случаев меньше, чем год назад – 31 мая 2020 года. Всего в столице подтвержденных случаев уже 206 437.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Голосеевском – 22;
- Соломенском и Святошинском – по 10;
- Подольском – 8.
Заболели:
- 29 женщин в возрасте от 24 до 84 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 2 девочки возрастом 1 и 4 лет и 4 мальчика от 11 до 16 лет.
За сутки было 9 летальных случаев от вируса, всего – 5092.
21 человек госпитализирован с коронавирусом. 59 госпитализированных – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолели коронавирус 650 человек, а всего 166 688.
Как сообщалось ранее, вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.
Подробнее об индийском штамме коронавируса – читайте в материале "Сегодня".
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