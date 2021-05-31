В Киеве количество заражений COVID-19 уже перевалило за 200 тысяч

За последние сутки было девять летальных случаев

Коронавирус в Киеве. Фото: РБК

В Киеве за последние сутки 63 новых случая коронавируса. Это на 18 случаев меньше, чем год назад – 31 мая 2020 года. Всего в столице подтвержденных случаев уже 206 437.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Голосеевском – 22;

Соломенском и Святошинском – по 10;

Подольском – 8.

Заболели:

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29 женщин в возрасте от 24 до 84 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

2 девочки возрастом 1 и 4 лет и 4 мальчика от 11 до 16 лет.

За сутки было 9 летальных случаев от вируса, всего – 5092.

21 человек госпитализирован с коронавирусом. 59 госпитализированных – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели коронавирус 650 человек, а всего 166 688.

Как сообщалось ранее, вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

Подробнее об индийском штамме коронавируса – читайте в материале "Сегодня".