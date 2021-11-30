В Киеве копы начали спецоперацию из-за мощного взрыва. Что подорвали (фото)

Неизвестные украли из банкомата кассеты с деньгами и скрылись/Коллаж "Сегодня"
В Киеве в Дарницком районе неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги. Для задержания виновников в столице ввели специальную полицейскую операцию.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно
Сегодня, 30 ноября, в полиции Киева получили сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место отправились копы.
Двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Из-за взрыва никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция.
Что грозит виновникам
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой.
Воры могут лишиться свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Банкоматы выдают цветные бумажки вместо денег
Фальшивые деньги массово попадают в оборот и уже заполонили украинские банкоматы. Вместо настоящих гривен они выдают украинцам цветные бумажки.
Купить поддельные деньги предлагают едва ли не во всех социальных сетях. Купюры присылают по почте и уверяют: на фальшивках есть все водяные знаки и их принимают даже банковские терминалы.
Один из таких сайтов корреспондент "Сегодня" быстро нашел в интернете. Там активно нахваливают фальшивые гривни, мол, отличить от оригинала невозможно.
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