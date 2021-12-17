В Киеве квартиры жителей многоэтажки заливает водой: коммунальщикам — безразлично (видео)

Дождь с потолка, плесень и грибок. Жители столичной многоэтажки 7 лет умоляют коммунальщиков отремонтировать кровлю, ведь осадки попадают прямо в квартиры. Портят мебель, ремонт, а плесень и грибок — плохо влияют на здоровье. Почему ЖЭК игнорирует просьбы людей и как действовать в таких ситуациях — корреспондентка "Сегодня" Дарина Добровольская выясняла.

ЖЭК — без денег

Влажные стены, сырая штукатурка и грибок. А когда идет дождь — вода с крыши льется прямо в квартиры жителей дома. Квартира Дарьи страдает больше всего. Вода стекает по стенам на пол. А в ванной вообще отсырел потолок и грибок. Девушка неоднократно обращалась в районный ЖЭК вместе с соседями, но каждый раз получала ответ — нет денег и мастеров.

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"Если мне это нужно, то я сама должна этим заниматься, сама полностью все оплачивать, искать мастеров. Плюс проводка, это же непонятно, как оно будет. Это короткое замыкание как минимум. Вдруг я обесточу весь дом?", — говорит жительница дома Дарья Кораблинова.

Ремонт не делали годами

Сосед женщины Игорь рассказывает, не чинили крышу в доме минимум 7 лет. А косметический ремонт, что сделали мастера от ЖЭКа, не выдержал и двух недель.

"Заклеили монтажной пеной, а щели так и остались", — говорит сосед женщины Игорь.

Соседи ищут выход из ситуации самостоятельно

Все, что могут сделать самостоятельно с соседями — подставлять ведра, там, где течет, и выносить воду, чтобы в квартиры ее попадало меньше.

"Стена под обоями вся мокрая. Уже появился грибок, что для меня недопустимо, потому что в доме живут маленькие дети. И это невозможно. Проблему мы решить не можем, потому что нам отвечают, что денег нет", — жалуются соседи Ольга и Игорь Матюшенко.

Супруги уже за свой счет поменяли проводку в квартире, потому что та отсырела, но делать ремонт не видят смысла. В ЖЭКе накануне ситуацию комментировать отказались.

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Проблему все-таки решили

До выхода сюжета в эфир прислали фото, как они за сутки быстро все починили.

Но такое случается не часто, рассказывает эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Голубенко. И советует жителям дома, которые оказываются в подобных ситуациях, не тянуть и менять компанию-управителя.

"Изменить ту компанию, которая предоставляет услуги по управлению их имуществом — ЖЭК на другой ЖЭК, на частный, коммунальный, или же вообще создать ОСМД и заниматься этими проблемами самостоятельно. Жители могут через защиту своих прав в судебном порядке требовать выполнения договорных отношений", — рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

Но эксперты предупреждают: судебные процессы по таким делам могут длиться годами и решения часто выносят не в пользу потерпевших.

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Жалобы на ЖКХ

С начала 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы получили более 19,9 тысячи предложений, жалоб и заявлений от потребителей. Почти половина из них касается качества услуг ЖКХ.

"Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным", — заявила глава службы Владислава Магалецкая.

Качества предоставленных услуг касались 45% всех заявлений, еще 37% обращений были о качестве непродовольственных товаров, а 5% – продовольственных. Остальные обращения и жалобы касались покупок различных товаров через интернет.

В Госпродпотребслужбе заявили, что потребителям вернули 7,6 млн грн за некачественные товары и услуги.

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