В Киеве маршрутки возобновляют перевозки пассажиров – список

В Киеве маршрутчики частично вышли на рейсы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве частные перевозчики приняли решение возобновить работу на 11 маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

Восстановили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

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Также сообщается, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на таких маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

Ситуация в Киеве