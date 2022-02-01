В Киеве масштабное отключение воды – список адресов

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Реклама

Где нет воды?

1 февраля временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Золотоворотская, 8/4

ул. Кудрявская, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47

ул. Туровская, 36

ул. Почайнинская, 50А

ул. Гродненская, 32А

ул. Крайняя, 3

ул. Мелиоративная, 11

пр-т. Победы, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1

ул. Генерала Витрука, 3/11, 4/9

ул. Депутатская, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7

В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Реклама

Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

Реклама

"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и мирового банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

Ранее мы писали: