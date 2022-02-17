В Киеве массово отключили холодную воду – список адресов

В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 17 февраля в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет холодной воды?

Временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

Железнодорожное шоссе, 2, 2а

переулок Владислава Зарембы, 1-31, 2-32, 34

ул. Максима Рыльского, 3-21/14

пр. Георгия Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а

ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Мичурина, 36-42

ул. Машиностроительная, 40.

В Одесской области в 15 селах отключили воду

В четверг, 17 февраля, в Одесской области множество сел осталось без водоснабжения. Коммунальщики рассказали, что отключение воды аварийное. Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Подачу воды прекратили, чтобы отремонтировать участок магистрального водопровода. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в следующих населенных пунктах: