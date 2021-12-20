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В Киеве массово отключили воду – адреса

София Ковнир
20 декабря, 17:06
Жители столицы остались без холодного водоснабжения

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 20 декабря, в Киеве на нескольких улицах отсутствует холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

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Где в столице нет водоснабжения?

20 декабря по состоянию на 16:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Гончара, 60;
  • ул. Лабораторная, 3;
  • ул. Грабовского, 15-33;
  • ул. Северная, 2б, 2в;
  • ул. Зодчих, 38;
  • ул. Антоновича, 150а.

В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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