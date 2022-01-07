В Киеве "минировали" 10 ТРЦ и вокзал – эвакуировали сотни человек (обновлено)

В столице полиция проверила информацию о "минировании" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве неизвестные "заминировали" Центральный железнодорожный вокзала и 10 ТРЦ, в том числе и "Глобус " на Майдане Незалежности. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", эвакуировали большое количество людей.

"Поступило письмо на электронную почту о взрывчатке на вокзале и в ТЦ на Майдане Незалежности. Сотрудники полиции уже провели проверку. Взрывоопасных предметов не обнаружено", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Для того, чтобы провести проверку с помещения Центрального ж/д вокзала Киева эвакуировали 650 человек, а с торговых залов "Глобуса" пришлось вывести более 150 человек.

Реклама

Кроме того, в Сети распространяют информацию о минировании ТРЦ "Район".

Что говорят в СБУ

В колл-центр СБУ поступило сообщении о заложенных взрывных устройствах в 10 ТРЦ столицы.

"Сообщение поступило сегодня днем на колл-центр СБУ. В нем сообщается о закладке взрывоопасных веществ в помещениях ТРЦ и офисных помещений столицы. Речь идет о 10 ТРЦ. На данный момент проводится проверка спецслужбами", – рассказали нам в полиции Киева.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

Реклама

28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

в аэропорту "Одесса". В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно. А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

Читайте также: