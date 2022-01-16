В Киеве многоэтажку атаковали мыши и тараканы (видео)

Кроме нашествия мышей и тараканов, в доме протекает крыша/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве жильцы 12-этажного дома на улице Богатырской, 4, жалуются на нашествие мышей, которые атаковали десятки квартир. Кроме того, в доме множество тараканов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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"В доме живут мыши. Причем живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды. В доме нашествие тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, собрания были. И все. Жильцы ничего не добились", — говорится в сообщении.

На видео, которое сняла жилица дома, можно увидеть и другие проблемы многоэтажки. Так, в доме трещины в стенах, плесень и мох. Кроме того, протекает крыша. Вода добралась даже до 7-8-го этажей.

Народные методы борьбы с мышами

Народные методы могут быть достаточно эффективны, если к ним подойти с умом. Например, существуют простой и проверенный рецепт: смешивается гипс с мукой в равных пропорциях, и лепешки из этой смеси раскладываются в местах обитания грызунов. При съедении такого "блюда" и последующем употреблении воды смесь застывает внутри организма вредителя, и он погибает.

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Не менее эффективным средством считается зола, в которой содержится щелочь. Попадая в полость рта и на лапы грызунов, она вызывает воспалительные процессы. Более радикальным методом считается уничтожение мышей битым стеклом, которое вызывает смерть при проглатывании.

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