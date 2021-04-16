В Киеве на Пасху введут новые правила карантина

Решение об ослаблении ограничений будет принимать только комиссия по чрезвычайным ситуациям города

В Киеве готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на праздники.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, ослабят ли ограничения после 30 апреля – во многом зависит от самих киевлян.

"От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают", – говорит мэр.

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Решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики – инфекционисты и эпидемиологи.

"У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", – добавил Кличко.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.