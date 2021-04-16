В Киеве на Пасху введут новые правила карантина

В Киеве готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на праздники.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, ослабят ли ограничения после 30 апреля – во многом зависит от самих киевлян.
"От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают", – говорит мэр.
Решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики – инфекционисты и эпидемиологи.
"У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", – добавил Кличко.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.
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