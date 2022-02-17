В Киеве могут ввести спецрежим для транспорта? В КГГА ответили

В столице метро будут использовать для укрытия во время ЧС / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня общественный транспорт столицы работает в штатном режиме. При чрезвычайной ситуации весь транспорт города будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время онлайн пресс-брифинга о мерах, принимаемых городскими властями в связи с возможной дальнейшей агрессией России.

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По его словам, метрополитен – это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и защиты населения как хранилище.

Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (приблизительно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие.

"Он снабжен специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей. При этом метрополитен имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтро-вентиляционные установки для очистки воздуха. Каждая станция оборудована герметизирующими затворами. Работа транспорта будет организована в соответствии с документами и в зависимости от ситуации", – отметил Руслан Кандибор.

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В случае ЧС дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму. В первую очередь будут обеспечиваться перевозка работников предприятий критической инфраструктуры и предприятий жизнеобеспечения населения. Также будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропорта и подъездных путей к ним.

Как быть жителям левого берега

"Что касается работы "Красной" ветви на левом берегу, то она будет остановлена, поскольку это открытый участок. Но жители левого берега смогут эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метрополитена", – пояснил директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что на каждой станции метрополитена имеются дефибрилляторы. В кассах и на постах полиции на каждой станции есть аптечки предоставления первой домедицинской помощи.

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"В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора. Кроме того, автобусы будут использованы для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации для стратегически важных учреждений города", – заверил Руслан Кандибор.

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

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возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

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