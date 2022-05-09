В Киеве монумент "Родина-мать" подсветили цветами украинского флага (фото)

"Родина-мать" засияла цветами флага Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве у День памяти и примирения подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-мать".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политике Украины.

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Подробности

Монумент подсветили для того, чтобы продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства.

"Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе", — добавили в министерстве.

"Родина-мать"

"Родина-Мать" — монументальная скульптура в Киеве находится на высоком правом берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Самая высокая монументальная скульптура в Европе. Автор монумента – народный художник СССР скульптор Василий Бородай.

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Общая высота монумента с постаментом — 102 метра. Высота скульптуры "Батькивщина-Мать" (от пьедестала до кончика меча) — 62 метра. Все сооружение — цельносварное и весит 450 тонн.

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