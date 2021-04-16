В Киеве мотоциклист ездил по городу с трусами на номерном знаке (фото)

В Киеве мотоциклист, которого заметили полицейские на улице Елены Телиги, закрыл табличку с номерным знаком женским нижним бельем.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева в Facebook.

Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере, предполагал, что "надуло ветром".

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Патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов) КоАП.

Сейчас санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривен.

Ранее мы писали, что под Луцком две сестры влетели на мотоцикле в бетонную стену.

Напомним, Кличко своим похвастался мотоциклом.