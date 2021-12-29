В Киеве муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал связями жены (видео)

В Киеве муж чиновницы устроил ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в ночь на 29 декабря водитель одной из машин столкнулся сразу с двумя автомобилями. За рулем оказался пьяный муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич – Николай Кучер.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Подробности ЧП
Как стало известно, пьяный мужчина за рулем KIA Sorento спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями. Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях".
Как оказалось, мужчина в браке с чиновницей Министерства образования и науки Украины Галиной Калиневич. Его зовут Николай Кучер.
На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.
Стоит отметить, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.
В Киеве известный гонщик Мочанов попал в ДТП
В Киеве произошло скандальное ДТП с участием известного гонщика Алексея Мочанова. Аварийная ситуация возникла на Большой Васильковской.
Автор видео рассказал, что Мочанов подрезал его на дороге.
"Автор успел среагировать и остановиться. Через некоторое время Мочанов догнал его и начал выкрикивать разные непристойности, а затем ударил в стекло и уехал", – пишут в Сети.
Что говорит гонщик
Сам Алексей на своей странице в Facebook рассказал, что просто тянулся в пробке, хотел перестроиться в другой ряд для совершения маневра вправо, но заметил, что по полосе для общественного транспорта несется Skoda, водитель которой затормозил и начал оскорблять Алексея.
"Мчит, моргает, дудит. Притормозил. Пропускаю, ему, наверное, очень надо, торопится человек. И тут оно притормаживает, открывает окно и начинает рыгать буквами. Смешно так психует, угрожает, негодует", – написал он.
По предварительной информации, полиция в конфликт не вмешивалась. Никто из участников происшествия в органы не обращался.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.