В Киеве мужчина бросался с оружием на полицейских (видео)

На улице Ушицкого неадекват с пистолетом угрожал полицейским – его задержали

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Киеве неадекватный мужчина бросался с оружием на полицейских.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в Соломенском районе Киева на улице Ушинского. Там мужчина по неизвестной причине напал на правоохранителей с пистолетом.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, что правоохранители не растерялись и обезоружили злоумышленника. Его скрутили и задержали.

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Отметим, что на данном этапе неизвестно, почему мужчина так странно себя вел. Вероятно он находится в отделении полиции.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.

Напомним, что в Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.