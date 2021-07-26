В Киеве мужчина деревянной палкой забил своего знакомого (фото)

Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт

Убийство произошло на проспекте Юрия Гагарина / Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

В понедельник, 26 июля, в Киеве задержали мужчину, который убил своего знакомого во время конфликта.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На проспекте Юрия Гагарина, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник деревянной палкой ударил несколько раз своего знакомого по голове.

"От полученных телесных повреждений мужчина, 1964 года рождения, скончался на месте до приезда врачей. Первыми прибыли на вызов и обнаружили злоумышленника патрульные и в дальнейшем передали следователям, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали его. Им оказался 40-летний уроженец Кировоградской области", – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева Реклама

Правоохранители начали уголовное производство ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Они готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что в селе Маневичи Волынской области 36-летний мужчина убил родную мать. Показательно, что день назад он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве человек застрелил мать и угрожал полицейским.

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