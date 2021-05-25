В Киеве мужчина хотел выпрыгнуть из окна: спасатели не могли доехать из-за "героев парковки" (видео)

В столице мужчина хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. Фото: скрин
В Киеве, на улице Анны Ахматовой, 25 мая произошло ЧП – мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
Мужчина вылез в окно и, скорее всего, хотел свести счеты жизнью.
"Правоохранители пытались помочь из окна другой квартиры, но не получилось", – говорится в сообщении.
В Сети отмечают, что спасатели долго не могли подъехать из-за припаркованных машин. Но как только добрались – выбили двери и затянули мужчину обратно в квартиру.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.
Также во Львове парень выпал из окна многоэтажки.
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