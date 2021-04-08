В Киеве мужчина нарушил карантин и плюнул в лицо кассиру заправки (видео)

В Киеве мужчина приехал на заправку и плюнул в лицо женщине-кассиру, за то, что она попросила его надеть защитную маску.

Видео инцидента появилось на Facebook-странице "Киев оперативный".

"Совсем кукуха не варит. Когда женщина-кассир попросила его надеть маску – начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и скрылся. Надеемся, что быстро найдут", – говорится в подписи к видео.

Авторы сообщают, что инцидент с водителем Mazda произошел на АЗС на Харьковском шоссе, 68

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Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в городе Кременчуге вспыхнул скандал из-за маски в маршрутке. Пожилой пассажир сделал замечание женщине, после чего та начала громко ссориться в салоне.

Напомним, что в Киеве женщина отказалась одевать маску, за это полицейский ее несколько раз ударил.

Также сообщалось, что в Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маски.